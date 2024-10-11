شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يرد على مستخدميه: المنصة لا تخفى زر التخطى فى الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

لاحظ بعض مستخدمي YouTube أن المنصة تجعل تخطي الإعلانات أكثر صعوبة في الأيام الأخيرة على Reddit، وأبلغ أحد المستخدمين عن رؤية مستطيلات سوداء فوق زر التخطي على سطح المكتب بدلاً من مؤقت العد التنازلي المتوقع، وبعد بضعة أيام، أبلغ Android Police عن عدم رؤية عد تنازلي للتخطي على الهاتف المحمول .

ولكن في تصريحات لموقع The Verge ، قال موقع يوتيوب إنه لا يقوم بإزالة زر التخطى، فهو فقط يقوم بتغيير بعض العناصر الخاصة بكيفية عرض الإعلانات.

وصرح المتحدث باسم يوتيوب، أولوا فالودون، في تصريح لموقع The Verge : "لا يخفي موقع يوتيوب زر التخطي في الإعلانات القابلة للتخطي، ويظهر الزر بعد 5 ثوانٍ من التشغيل كما هو الحال دائمًا".

أما بالنسبة للتغييرات، فيقول فالودون إن يوتيوب "يعمل على تقليل عدد العناصر في مشغل الإعلانات" حتى يتمكن "المشاهدون من التفاعل بشكل أعمق مع الإعلان من خلال تجربة أنظف".

وقد يرى المستخدمون على سطح المكتب والهواتف المحمولة أيضًا أن عداد الوقت التنازلي لتخطي الإعلان "يظهر كشريط تقدم في أسفل الشاشة"، ويبدو أن الفارق هنا هو أن زر التخطي لم يتم إزالته، ولكن قد لا يتم تقديمه بنفس الطريقة التي كان عليها من قبل.

في حين أنه من المطمئن أن الشركة لا تخفي زر التخطي، فإن يوتيوب تعمل بنشاط على توسيع نطاق مكان وكيفية رؤية الإعلانات، و أصبحت شاشة الإيقاف المؤقت لعبة عادلة للإعلانات الآن، على سبيل المثال فى العام الماضى أزالت الشركة بعض عناصر التحكم في الإعلانات للمبدعين، كما اتخذت YouTube إجراءات صارمة ضد استخدام أدوات حظر الإعلانات للتهرب من الإعلانات ، بالطبع ربما تكون أسهل طريقة لإزالة الإعلانات هي الدفع مقابل YouTube Premium، لكن ثمن ذلك يستمر في الارتفاع .