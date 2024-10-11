شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلال أسابيع.. ناسا تطلق رحلة مهمة للمشترى بحثًا عن كائنات فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مركبة يوروبا كليبر التابعة لوكالة ناسا للإطلاق في رحلة استكشاف القمر الجليدي والبحث عن وجود علامات حياة على سطح المشترى.

وأعلنت "ناسا"، عن الاستعداد خلال الأسابيع القليلة القادمة، في مهمة كبيرة إلى أوروبا، قاصدة رابع أكبر قمر لكوكب المشتري، ومن أجل ذلك صممت هذه المركبة الفضائية المسماة أوروبا كليبر للبحث عن علامات محتملة للحياة.



وعلى الرغم من حدوث تأخيرات بسبب إعصار ميلتون، فإن خطة ناسا لإطلاق المهمة لا تزال قائمة، وستقوم مركبة يوروبا كليبر المزودة بتسعة أجهزة متطورة بفحص سطح القمر عن كثب، بحثًا عن علامات الحياة تحت الغطاء الجليدي السميك.

وستستخدم المركبة الفضائية التصوير الحراري وأجهزة قياس الطيف والكاميرات للكشف عن أي حرارة غير عادية أو نشاط كيميائي، و أحد أهدافها الرئيسية هو تحديد ودراسة الأعمدة المائية المحتملة التي تنفجر من السطح، مما يعطي نظرة ثاقبة للمحيطات تحت سطح القمر.

وستستغرق المركبة الفضائية أكثر من خمس سنوات للوصول إلى مدار كوكب المشتري، نظراً لأن هذه المهمة تمثل خطوة حاسمة في استكشاف كوكب أوروبا، وعلى الرغم أن المركبة كليبر لن تتمكن من تأكيد وجود الحياة نفسها، فإن نتائجها قد تؤدي إلى بعثات أكثر عمقا في المستقبل، وهو ما يقربنا من اكتشاف الحياة خارج الأرض.

