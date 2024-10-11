عاجل.. مقتل 20 عامل على الأقل في هجوم على منجم فحم صغير

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الشرطة الباكستانية إن 20 عاملا على الأقل قتلوا وأصيب سبعة في هجوم شنه مسلحون على منجم فحم خاص صغير في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قال همايون خان، ضابط مركز الشرطة في المدينة الواقعة شرق مدينة كويتا، إن "مجموعة من الرجال المسلحين هاجموا مناجم شركة جونايد للفحم في منطقة دوكي في الساعات الأولى من الصباح باستخدام أسلحة ثقيلة".

وأضاف أنهم أطلقوا الصواريخ والقنابل اليدوية على المناجم أيضًا.

وقال جوهر خان شاديزاي، وهو طبيب في دوكي: "استقبلنا 20 جثة وستة جرحى حتى الآن في مستشفى المنطقة".

