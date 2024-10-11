شكرا لقرائتكم خبر عن عشان حرق الدهون يبقى بسرعة.. إضافة مكون بسيط إلى قهوتك هيساعد والان مع تفاصيل الخبر

يحب الكثير من الأشخاص بدء يومهم بفنجان ساخن من القهوة، سواء كان ذلك مع وجبة الإفطار، أو أثناء التنقل أو حتى اصطحابه معهم إلى العمل لتزويدهم بالطاقة طوال اليوم.

وبالنسبة لأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن، هناك الكثير من الأقاويل عن أن إضافة بسيطة إلى مشروبك الصباحي يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد.

وفقا لتقرير صحيفة "ميرور" البريطانية، زعم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إضافة ملعقة صغيرة من كل من القرفة ومسحوق الكاكاو في قهوتك، يمكنه تحفيز قدرات حرق الدهون في الجسم.

علق خبراء التغذية العلاجية بأن إضافة أشياء معينة إلى قهوتك يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في إنقاص الوزن.

وشرح أحد خبراء التغذية أن إضافة القرفة إلى كوبك الصباحي يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع سكر الدم، وزيادة حرق الدهون وتقليل الالتهابات، وكل هذه الأمور مفيدة بشكل لا يصدق لتسريع عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن.

ويشيرون أيضًا إلى أن زيت جوز الهند يعد إضافة رائعة أخرى للمساعدة في تحسين الصحة، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، وهو "نوع خاص من الدهون" التي يحرقها الجسم بشكل مختلف، وقد ثبت أيضًا أن هذه الإضافات تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.