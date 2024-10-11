شكرا لقرائتكم خبر عن يا عيني على الصبر وعظيمة يا مصر.. أبرز أغانى وديع الصافى فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 11 من أكتوبر مع ذكرى رحيل وديع الصافى أحد أهم أيقونات الغناء الطربى، ورحل عن عالمنا في عام 2013، بعد مسيرة طويلة برز فيها اسمه كأحد أهم نجوم الطرب في العالم العربى من خلال مجموعة من الأغانى التي خلدت اسمه بين كبار المطربين.

كما اعتبر وديع الصافى بمثابة مدرسة خاصة لما له من كاريزما ولون غنائى حاول الكثيرون السير على خطاه بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال مجموعة من الأغانى نسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية.

دار يا دار



من أشهر أغانيه بعدما قدمها ضمن أحداث فيلم "نار الشوق" عام 1970، وهي من كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

على رمش عيونها

قدمها الفنان الراحل، ضمن أحداث فيلم "نار الشوق"، وحققت نجاحا كبيرا، ما دفع عدد من المطربين لاعادة غناءها من جديد مثل المطربة الجزائرية وردة.

يا عينى على الصبر



غناها الفنان الكبير عام 1970، وهي من كلمات نجيب محمد نجم، وألحان رياض البندك.

الليل يا ليلى



من أشهر أغانيه، وكالعادة غناها عدد كبير من المطربين بعده، أبرزهم رامي عياش، وليد توفيق، وعدد من النجوم اللبنانيين والعرب، وهي من ألحان وديع الصافي نفسه.

عظيمة يا مصر



من أشهر الأغاني الوطنية المصرية، من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي، وبسبب هذه الأغنية، تم منحه الجنسية المصرية.