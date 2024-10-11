شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يتهم الولايات المتحدة بالتغاضى عن الجرائم الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة بالتغاضي عن الجرائم الإسرائيلية.

وأشار نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن روسيا لا يزال ترى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو الشيء الرئيسي الذي ينبغي لمجلس الأمن أن يسعى لتحقيقه.

وأضاف أن ذلك سيعقبه تهدئة للوضع العسكري السياسي في لبنان والشرق الأوسط ككل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف وسط العاصمة بيروت، حيث هرعت على الفور سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

وأضافت أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النويري، وغارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة البسطة الفوقا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت المنصات الإعلامية إلى أن الغارة في منطقة النويري استهدفت مبنى سكنيا في حي مكتظ بالسكان، ما أسفر عن عدد من القتلى الإصابات، كما دعت مستشفيات بيروت المواطنين إلى التبرع بالدم من كل الفئات.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الحصيلة الأولية بلغت 18 شهيدا و92 مصابا.

من جهتها، زعمت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت.