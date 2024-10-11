شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلاً غنائيًا فى دبى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا يوم 13 ديسمبر الشهر المقبل فى دبى، ومن المقرر أن تقدم شيرين لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

واستعادت النجمة شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني وتعود لجمهورها مرة أخرى وطرحت عدد من أغانى ألبومها الجديد، وهم "قالك نسيني وهي الأغنية السادسة من ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، بعدما طرحت على مدار الأسابيع الماضية 5 أغاني: هي "عسل حياتي وما زال عالبال وبتمنى أنساك واللى يقابل حبيبي وهنحتفل" وحققت هذه الأغاني نجاحا كبيرا وحصدت ملايين المشاهدات والاستماع.

ودشنت شيرين عبد الوهاب حساب جديد على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وكذلك قناة جديدة على تطبيق تليجرام، لتنشر عليهما الأغانى الجديدة، هذا بالإضافة إلى قناتها الرسمية على تطبيق واتساب التى تعلن من خلالها الأخبار الجديدة وتنشر تفاصيل أغانيها قبل طرحه، مما يؤكد عودتها لساحة الفنية بقوة.

وعام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوم غنائى مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً كما لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات هامة في عمر شيرين عبد الوهاب مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

وخلال نفس الفترة دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً.

أيضاً دخلت شيرين عبد الوهاب عالم الدراما التليفزيونية بمسلسل "طريقى"، الذى نال جائزة أفضل مسلسل درامى فى مهرجان الإذاعة والتليفزيون التونسى، وحقق نجاحاً عربياً بصورة كبيرة، إذ أبرزت فيه مواهبها وقدراتها التمثيلية بصورة كبيرة.