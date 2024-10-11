إعلام إسرائيلي: الاشتباه بعملية تسلل في بلدات عدة بالجليل الأعلى وإغلاق شوارع رئيسية ومطالبة السكان بالتزام بيوتهم

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "الاشتباه بعملية تسلل في بلدات عدة بالجليل الأعلى ومطالبة السكان بالتزام بيوتهم".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إغلاق شوارع رئيسية في شمال إسرائيل خشية عملية تسلل إلى عدد من البلدات".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.