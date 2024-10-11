شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom ينشئ شخصية ذكاء اصطناعى لك تحضر الاجتماعات نيابة عنك والان مع تفاصيل الخبر

تقترب Zoom خطوة أخرى من السماح لشخصيات الذكاء الاصطناعي بحضور الاجتماعات نيابة عنك، كجزء من التوسع للذكاء الاصطناعي، وأعلنت Zoom أنها ستتيح لك قريبًا إنشاء شخصية ذكاء اصطناعي لنفسك يمكنك استخدامها لإرسال رسائل قصيرة إلى فريقك.

ولإنشاء صورة رمزية رقمية، ستحتاج إلى تسجيل مقطع فيديو أولي لنفسك، والذي سيستخدمه الذكاء الاصطناعي فى Zoom لإنشاء صورة رمزية تشبهك بل وحتى تبدو مثلك.

ومن هناك، يمكنك كتابة الرسالة التي تريد أن يقولها رمز الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ثم جعله يتحدث نيابة عنك ، وستعمل هذه الميزة فقط مع ميزة Clips في Zoom ، مما يسمح لك بتسجيل تحديثات فيديو موجزة لزملائك.

وتأخذ شركة زووم احتمالية التزييف العميق في الاعتبار ، وقالت سميتا هاشم، مديرة المنتجات في زووم، خلال مؤتمر صحفي إن الشركة "تتعامل مع الأمر بعناية شديدة من خلال المصادقة المتقدمة، وتقنية العلامات المائية، وسياسات الاستخدام الصارمة".

وسيتم طرح الصور الرمزية المخصصة للذكاء الاصطناعي في أوائل العام المقبل كجزء من الوظيفة الإضافية المخصصة للذكاء الاصطناعي من Zoom، والتي ستكلف 12 دولارًا إضافيًا شهريًا ، وإذا لم يكن لديك الوظيفة الإضافية ولكن لديك اشتراك مدفوع في Zoom، فسيظل Zoom يسمح لك بإنشاء مقاطع باستخدام الصور الرمزية والأصوات المحددة مسبقًا للذكاء الاصطناعي، والتي ربما تكون مخيفة بنفس القدر مثل إنشاء صور رمزية للذكاء الاصطناعي لنفسك.

وخلال مقابلة على Decoder في يونيو، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Zoom، إريك يوان، هدفه المتمثل في السماح لك بإرسال "توأم رقمي" إلى الاجتماعات والمكالمات أثناء قيامك بشيء آخر.

وقال يوان: "في هذه الجلسة اليوم، من الناحية المثالية، لست بحاجة إلى الانضمام، و يمكنني إرسال نسخة رقمية من نفسي للانضمام حتى أتمكن من الذهاب إلى الشاطئ ، أو لا أحتاج إلى التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي؛ ويمكن للنسخة الرقمية من نفسي قراءة معظم رسائل البريد الإلكترونى.

إلى جانب صور رمزية للذكاء الاصطناعي، ستسمح الوظيفة الإضافية المخصصة الجديدة في Zoom للذكاء الاصطناعي الخاص بها بالتكامل مع المزيد من تطبيقات الإنتاجية التابعة لجهات خارجية، مثل Zendesk وAsana، بالإضافة إلى تقديم خيارات تخصيص جديدة يمكنك استخدامها لإنشاء قوالب ملخص اجتماع مخصصة.