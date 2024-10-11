شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة: "ليست كائنات فضائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيد الملياردير إيلون ماسك النظرية القائلة بأن الأجسام الطائرة المجهولة هي "برنامج أسلحة جديد" مخفي داخل الميزانية الضخمة للحكومة الأمريكية، حيث أخبر قطب التكنولوجيا تاكر كارلسون مؤخرًا أنه يعتقد "نحن الكائنات الفضائية" لأنه لم ير أبدًا حياة خارج كوكب الأرض في وقت إدارته لـ"SpaceX".

قال قطب التكنولوجيا في المقابلة "الأجسام الطائرة المجهولة" شيء واحد، ولكن هناك دائمًا مجموعة من البرامج السرية الجارية: طائرات جديدة وصواريخ جديدة وأشياء أخرى".

ترددت أصداء تصريحاته في تصريحات البنتاجون نفسها، التي ذكرت أن ارتفاعًا في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كان بسبب اختبارات طائرات التجسس الأمريكية المتقدمة وتكنولوجيا الفضاء.

لكن ماسك وعد بأن يكون أول شخص يكشف عن حياة خارج كوكب الأرض، وتعهد بنشر أي دليل يكتشفه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به X في اللحظة التي يجدها، حيث قال "أضمن أنه في اللحظة التي أرى فيها أي دليل على وجود كائنات فضائية، سأنشره على الفور على منصة X".

لكن ماسك قال إنه يعتقد أن الأجسام الطائرة المجهولة التي شوهدت في السماء الآن هي مركبات عسكرية سرية.

قال ماسك، "أين الكائنات الفضائية؟ لماذا لا أراهم؟"، مضيفا "يعتقد الكثير من الناس أننا نرى كائنات فضائية، لكنني لم أر أي دليل".

واستمر في شرح أن SpaceX لديها أكثر من 6000 قمر صناعي من ستارلينك في المدار ولم يضطر أبدًا إلى المناورة حول مركبة فضائية.

لطالما أكد العديد من المعلقين المتشككين أن الأجسام الطائرة المجهولة يمكن تصنيفها كطائرات اختبار عسكرية أمريكية أو غيرها من المركبات من الجيل التالي مثل طائرة Silent Ventus بدون طيار.

كما ترددت شائعات عن قيام SpaceX ببناء شبكة من مئات الأقمار الصناعية التجسسية بموجب عقد سري بقيمة 1.8 مليار دولار مع وكالة الاستخبارات الأمريكية مكتب الاستطلاع الوطني، والتي ربما كانت الأسلحة السرية التي كان ماسك يشير إليها.