شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفائزون بجائزة نوبل 2024.. كيف تغير الاكتشافات العلمية وجه العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم تتسارع فيه وتيرة الابتكارات العلمية، تبرز جائزة نوبل كأحد أبرز الأوسمة التي تُمنح للعلماء الذين يسهمون في تغيير حياة البشرية.

في عام 2024، تم تكريم مجموعة من الرواد في مجالي الفيزياء والكيمياء، حيث أظهرت اكتشافاتهم العميقة كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تعيد تشكيل مفاهيمنا عن الذكاء الاصطناعي وتصميم الأدوية.

هؤلاء العلماء لا يكتفون فقط بالإجابة على الأسئلة العلمية، بل يفتحون آفاقًا جديدة لمستقبل مشرق مليء بالإمكانات.

جائزة نوبل في الفيزياء

وفاز جون هوبفيلد وجيفري هينتون بجائزة نوبل في الفيزياء "لإسهاماتهما الأساسية في تطوير تقنيات التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية"، يُعتبر هوبفيلد أحد الرواد في استخدام الأدوات الفيزيائية لبناء الشبكات العصبية، بينما يُعرف هينتون بأنه أحد أهم المساهمين في تطوير التعليم العميق الذي أحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتُستخدم تقنياتهم الآن في مختلف المجالات، بما في ذلك البحث العلمي، والرعاية الصحية، وتحليل البيانات الضخمة، مما يسهم في تحسين الكفاءة والدقة.

جائزة نوبل في الكيمياء

أما في مجال الكيمياء، فقد مُنحت الجائزة لديفيد بيكر، ديميس هاسابيس، وجون جمبر "لتصميم البروتينات والحصول على تنبؤات دقيقة لهياكلها"، حيث قدم ديفيد بيكر إنجازات كبيرة في تصميم أنواع جديدة من البروتينات، بينما طور هاسابيس وجمبر نموذجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل مشكلة هيكل البروتين التي شغلت العلماء لأكثر من 50 عامًا، وهذه الاكتشافات تفتح آفاقًا جديدة في تطوير الأدوية والعلاج الجيني، وتعتبر خطوة مهمة في فهم الكائنات الحية وكيفية عملها.

فيما تُمثل الاكتشافات التي حققها الفائزون بجوائز نوبل لعام 2024 خطوات حاسمة في تعزيز المعرفة العلمية والتطبيقات العملية، حيث إن التقدم في الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق يوفران أدوات جديدة لتحليل كميات هائلة من البيانات، مما يؤثر بشكل إيجابي على مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض وتطوير العلاجات.

في الكيمياء، تصميم البروتينات يسهم في تطوير أدوية جديدة وعلاجات مبتكرة، مما يعكس كيف أن العلوم الأساسية يمكن أن تؤدي إلى تقدم في الطب والصناعات الحيوية. يعتبر العمل الذي قام به الفائزون نموذجًا للترابط بين الأبحاث العلمية والتطبيقات العملية التي تؤثر على الحياة اليومية.تُمثل الاكتشافات التي حققها الفائزون بجوائز نوبل لعام 2024 خطوات حاسمة في تعزيز المعرفة العلمية والتطبيقات العملية.