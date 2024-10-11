السعودية | مدير الأمن العام يستقبل وفد برنامج جودة الحياة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مقر المديرية العامة للأمن العام، وفدًا من برنامج جودة الحياة برئاسة الرئيس التنفيذي للبرنامج خالد البكر، لاستعراض عدد من المشاريع المدرجة ضمن مبادرات وزارة الداخلية في إطار برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية 2030.

واستعرض المجتمعون – خلال الزيارة – مبادرة “مراكز الشرط الرائدة” لتطوير أداء مراكز الشرطة، ومبادرة “التجهيزات الأمنية” لتعزيز جاهزية الأمن العام بأحدث التقنيات والمعدات، ومبادرة “تطوير منصة أمن” لتحسين الخدمات الأمنية الرقمية وتسهيل التعاملات الإلكترونية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المملكة، بما يشمل تعزيز الأمان والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

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