السعودية | وزير خارجية البحرين يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وذلك في ختام أعمال اللجنة القنصلية السعودية البحرينية المشتركة للدورة الرابعة، بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية في وزارة الخارجية البحرينية السفير الدكتور عيسى بن ناصر النعيمي.

وأثنى وزير الخارجية البحريني، خلال الاستقبال، على أعمال اللجنة المشتركة ونتائجها والتعاون المتكامل بين الأشقاء في الجانبين في تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية لمواطني البلدين بما يحقق تطلعات القيادتين فيهما.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط