بوتين وصل إلى تركمانستان في زيارة رسمية يلتقي خلالها بزشكيان

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عاصمة تركمانستان عشق آباد، في زيارة رسمية.
وتأتي الزيارة في إطار المشاركة في المنتدى الدولي بعنوان "ترابط الأزمنة والحضارات – أساس السلام والتنمية"، الذي يُعقد بمناسبة الذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والفيلسوف التركماني ماغتي مجولي بيراجي.
خلال الزيارة، من المقرر أن يجري الرئيس بوتين محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وفقًا للجدول المعلن.
وأشار مستشار الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق إلى أن المنتدى سيشهد حضور عدد من قادة الدول المجاورة. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن كازاخستان، قرغيزستان، منغوليا، طاجيكستان، أوزبكستان، ودول أخرى في هذا الحدث المهم.
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