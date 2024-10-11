بعد جمع بيانات من 48 دراسة وراثية.. فصيلة الدم تحدد نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وجاءت هذه النتائج بعد جمع بيانات من 48 دراسة وراثية، شملت 17 ألف شخص مصاب بسكتة دماغية، ونحو 600 ألف شخص غير مصاب بالسكتة الدماغية، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا.

وكشفت الدراسة المنشورة بدورية “Neurology” الطبية، عن موقعين مرتبطين بقوة بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية في وقت مبكر، حيث تزامن أحدهما مع المكان الذي توجد فيه جينات فصيلة الدم.

وتوصلت عبر تحليل أنواع محددة من جينات فصيلة الدم، إلى أن الأشخاص الذين يحمل جينومهم تنوعًا من فصيلة الدم A لديهم فرصة أعلى بنسبة 16% للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين، مقارنة بمجموعة من فصائل الدم الأخرى.

أظهرت دراسة حديثة أجريت بجامعة “ميريلاند” الأمريكية، أن الأشخاص الذين لديهم إحدى فصائل الدم من النوع A أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الستين، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط