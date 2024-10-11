شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ العرب.. انطلاق احتفالات مولد السيد البدوى اليوم وحتى 17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون وأتباع الطرق الصوفية، اليوم الجمعة 11 أكتوبر وحتى الخميس 17 أكتوبر، بمولد السيد أحمد البدوى شيخ العرب، وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية استعدت جيدا لاستقبال مولد سيدى أحمد البدوى، وسوف يكون هناك احتفالات علمية ودينية خلال أسبوع الاحتفال بالمولد والذى يعد أبرزالاحتفالات التى تتوافق مع احتفالات أعياد نصر أكتوبر المجيد والعيد القومى لمحافظة الغربية.

من جانبه، كان قد أكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الجهات لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالات بصورة تعكس الجهود المبذولة فى خدمة المواطنين وتقديرًا لتاريخ المحافظة.

وفى وقت سابق، أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية بيانًا، يندد فيه بشدة بما أسماه.. الحملة الجاهلة التى تستهدف الإمام الولى العارف بالله، سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه، وتسعى لتشويه سمعته الطيبة ومكانته الروحية الرفيعة.

وفى بيانه، أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية على أن حياة السيد البدوى - رضى الله تعالى عنه - كانت مليئة بالعبادة والتقوى، حيث كان يكرس وقته وجهده لخدمة الدين والمجتمع، دون انحياز إلى أى مصالح شخصية أو مادية.

وفى ضوء هذه الهجمات، أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية عن تصميمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة المسيئين للسيد أحمد البدوى وتقديمهم للعدالة، كما سيقوم بحملة توعية وتعريفية بالتصوف ومناقب الأولياء والأقطاب الصوفية لتصحيح الفهم والتوجيه السليم للرأى العام.

كما أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى بيانه كذلك على الرفض التام لجميع المشايخ والعلماء وأهل التصوف لتلك الطرق السوقية والألفاظ النابية والصياغات المرفوضة التى يستعملها بعض المهاجمين لمشيخة الطرق الصوفية وللتصوف عمومًا، وذلك تأسيًا بخُلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلـم فيما روى عن أبى عبد الله الجَدَلِى قال: سألتُ عائشة رضى الله عنها، عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «لم يكن فاحِشًا ولا مُتَفَحِّشًا ولا صَخَّابًا فى الأسواق، ولا يَجْزى بالسيئةِ السيئةَ، ولكن يَعْفو ويَصْفَح».