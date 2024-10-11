شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة متخصصة بالشأن الإسرائيلى بندوة تنسيقية شباب الأحزاب: استطعنا رفع هاماتنا بعد حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأميرة رشا يسرى الكاتبة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، إن "مناسبة حرب أكتوبر تمثل حياتي، وهذه الحرب استطعنا أن نرفع هاماتنا، خلد الله ذكرى كل من فقد روحه فداء هذه الأرض".

وتابعت خلال كلمتها فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب فى ذكرىالـ51 لانتصارات أكتوبر، أن إسرائيل تحاول دائما تشويه المعلومات وقلب الحقائق، ومن المؤكد أنه مع البحث نجد من يقدم الحقيقة، موضحة أن حرب أكتوبر لم تكن لاسترداد الأرض فقط، بل حققت انتصاراً كبيرًا على الجانب العسكرى والفكرى لمصر، وهزيمة ساحقة لكل أركان إسرائيل.