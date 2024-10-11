المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في ايلات بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أنه "ستمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة 11-10-2024، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكد في بيان لها "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".