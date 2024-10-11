شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التأمين الصحى سيغطى 100% من المواطنين بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030. وأوضحت الوزارة أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي، و أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، هو إتاحة خدمات صحية متميزة وعالية الجودة، موضحة أن هذا هو الهدف من عمل البرنامج، حيث بلغت نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان 78% -حتى الآن- بإجمالي تكلفة سنوية 10 مليارات جنيه.

وأوضحت الوزارة أن زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات لـ 8.5 مليون مواطن مدرج ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال خلال 23 فرعا للهيئة العامة للتأمين الصحي، بواقع 36 مستشفى، و367 عيادة شاملة، و101 مركز علاج طبيعي، و38 لجنة عامة، و1673 مستشفى وجهة متعاقدة تقدم خدماتها للمنتفعين من التأمين الصحي، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، بلغت 16 مشروعا تطوير جزئي وكلي، إلى جانب إنشاء مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 350 سريرًا، ومستشفى بأرض نادي الشمس، بطاقة 400 سريرًا.