غوتيريش: أندد بإطلاق النار على موقع قوات اليونيفيل وأوضحنا لإسرائيل أنه لا يمكن التماسح مع هذا الحادث

ندد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإطلاق النار على موقع قوات اليونيفيل، لافتا الى انه "أوضحنا لإسرائيل أنه لا يمكن التماسح مع هذا الحادث".

وفي وقت سابق، دانت وزارة الخارجية اللبنانية الاستهداف المتعمد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، معتبرة ان "الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد قوات اليونيفيل والطلب منها إخلاء مواقعها سابقة خطيرة".

وطالبت الخارجية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحقيق في استهداف اليونيفيل واتخاذ موقف حازم.