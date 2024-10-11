خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القنابل الإسرائيلية لم تستثن أحدًا في غزة وأُبيدت عائلات بأكملها ومُحيت أجيال

أشار خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن "قطاع غزة أصبح أرضا قاحلة مليئة بالأنقاض والأشلاء البشرية بعد عام من الحرب".
وشدد الخبراء على أن "حرب غزة شهدت إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وعقابا جماعيا للفلسطينيين"، مضيفين "غزة أصبحت أقسى أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وشددوا على أن "القنابل الإسرائيلية لم تستثن أحدا وأبيدت عائلات بأكملها ومحيت أجيال".
وقال خبراء الأمم المتحدة: "الإخفاق في وقف إطلاق النار بغزة والمحاسبة عن الجرائم أديا لتوسع الحرب وإشعال لبنان بالعنف".
ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
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