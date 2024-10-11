الخارجية: ندين الاستهداف المتعمد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان

دانت وزارة الخارجية اللبنانية الاستهداف المتعمد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، معتبرة ان "الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد قوات اليونيفيل والطلب منها إخلاء مواقعها سابقة خطيرة". وطالبت الخارجية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحقيق في استهداف اليونيفيل واتخاذ موقف حازم.

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