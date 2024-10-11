أنغامي وعمرو دياب معًا في حدث العام… اقرأ التفاصيل

أعلنت منصة أنغامي عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام” عن تنظيم حفل غنائي ضخم للفنان المصري عمرو دياب في القاهرة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ومن المتوقّع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا خاصة أن المنصّة وصفت الحفل بـ “حدث العام” ما يشير الى أن الحفل سيكون من ابرز فعاليات هذا العام.

جاء إعلان الحفل بين أنغامي وعمرو دياب ليدحض الاشاعات التي تحدّثت مؤخرًا عن خلاف بينهما خاصة بعدما تفاجأ جمهور عمرو دياب مؤخّرًا، بحذف عدد من ألبوماته وأغانيه المنفردة عبر تطبيق “أنغامي”، ما أثار التساؤلات بين المتابعين الذين زاروا المنصّة.

وفي أول ردّ له، أوضح السيد حسام الجمل، مدير المنصّة في مصر وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن أنغامي شركة تكنولوجية والناشر الذي يملك المحتوي هو الذي يملك الحقّ في طرح أغانيه على المنصّة من خلال قناة خاصة به.

وأضاف أن عمرو دياب كان لديه شراكة حصريّة مع أنغامي لفترة من الوقت وبعدها إنتهى التعاقد بينهما وهو حرّ في أن يحذف من قناته الأغاني والألبومات الخاصة به، ولكن ليس لديه الحقّ في حذف الأغاني التي كانت من إنتاج شركات إنتاج أخرى أمثال روتانا ومزيكا وصوت الدلتا، خاصة أن هذه الشركات تملك عددًا كبيرًا من أغاني دياب وهي حقوق ملكيّة”.

نذكر أن شركة “ناي” المملوكة للفنان عمرو دياب كانت قد كشفت في بيان سابق لها في تموز ٢٠٢٤ أن العلاقة التعاقدية انتهت بين دياب وأنغامي بانتهاء مدة العقد المحرر بين الطرفين وتنفيذ التزاماتهما وتربط الطرفين علاقة طيبة.

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وكان عمرو دياب وأنغامي قد أبرما اتفاقًا في عام ٢٠٢٢ بحيث انتقلت كل أعمال الفنان المصري إلى “أنغامي” ليتسنى لأكثر من ٧٥ مليون مستمع من مستخدمي المنصة الشهيرة الاستمتاع بأجمل أغاني دياب.