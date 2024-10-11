وجه ليندسي لوهان الجديد الذي لا يمكن التّعرّف إليه: الحقيقة المروّعة وراء تحوّلها

كشف جرّاح التّجميل أنّ المظهر الجديد للممثّلة ليندسي لوهان يرجع إلى عمليّات تجميل متعدّدة، إذ ظهرت نجمة وعارضة أزياء Mean Girls في أسبوع الموضة في باريس في أوائل أكتوبر.

ارتدت “لوهان”، البالغة من العمر ثمانية وثلاثين عامًا، فستانًا أسودَ مزيّنًا بالتّرتر مع سترة جلديّة في هذا الحدث، لكنّ ما لفت الأنظار في حفل الأزياء لم يكن ملابسها ، بل كان تبدّل سماتها إذ بدت أصغر سنًّا.

ومع ذلك، أشار الدّكتور جوني بيتريدج، خبير التّجميل، إلى أنّها خضعت لعمليّة جراحيّة بدت لافتة أثناء تعافيها من الإجراءات السّابقة الفاشلة التي جعلتها تبدو أكبر سنًّا.

يقول بيتريدج على “تيك توك”: “أنظر إلى وجهها منذ أكثر من عقد من الزّمن، يمكننا أن نرى علامات الإفراط في الامتلاء”. “غالبًا في الخدَّين والشّفتَين، وأنظر كيف أنّ أنفها أوسع وأقلّ تحديدًا.”

“بعد مرور سنوات قليلة، أصبحت تتمتّع بسمات الحشو الزّائد إذ يبدو وجهها منتفخًا ومظهرًا موحّدًا. هذا هو ما يبدو عليه العمل الجراحيّ وغير الجراحي الجيّد.

“كان من الممكن أن يكون هناك الكثير من الأمور في هذا المظهر. سيكون هناك درجة معيّنة من فقدان الوزن، وإذابة مواد الحشو ومن ثمّ إجراؤها بشكل أكثر دقّة على الأرجح في منتصف الوجه والخدَّين والشّفاه.

“من مفهوم جراحيّ، يبدو أنها خضعت لعمليّة رأب الجفن العلويّ، وهو إجراء يعيد بناء غطاء العين العلويّ.” وربّما خضعت لعمليّة تجميل الأنف أيضًا فبدت أكثر طبيعة في مقطع حصل على أكثر من مئة ألف مشاهدة.

تبدو النّجمة كما لو أنّ السّنوات قد مرّت عليها، إذ انتقلت من مظهر شخص في السّتّينات من عمره إلى شخص في أواخر الثّلاثينات من عمره، وبغضّ النّظر عمّا إذا كانت قد خضعت لعمليّة جراحيّة عن طريق المشرط أو عن طريق إعادة التّأهيل، فإنّها تبدو أكثر صحّة.