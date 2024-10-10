شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض.. توقيع عقود الرعاية مع 24 جهة وشركة محلية وعالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقيمت في منطقة فيا رياض اليوم الخميس، مراسم التوقيع على عقود رعاية موسم الرياض 2024، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

ووقع آل الشيخ ووزير السياحة أحمد الخطيب على عقد رعاية الهيئة السعودية للسياحة لموسم الرياض، بصفتها شريكًا رسميا للموسم.

كما وقع آل الشيخ عقد رعاية برنامج "جودة الحياة" لموسم الرياض، بصفته شريكًا رسميًا للموسم، ومثّل البرنامج في التوقيع الرئيس التنفيذي خالد البكر.

الشركاء البلاتينيون

ووقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه م. فيصل بافرط عقود الرعاية مع الشركاء البلاتينيين، وهم البنك الأهلي السعودي ومثّله في التوقيع الرئيس التنفيذي للبنك طارق السدحان، وشركة الاتصالات السعودية ومثّلها رئيس مجلس الإدارة م. عليان الوتيد.



الشركاء المميزون

ومجموعة د. سليمان الحبيب الطبية التي مثّلها في التوقيع رئيس مجلس إدارة المجموعة د. سليمان الحبيب، وشركة أرامكو السعودية ومثلها نائب الرئيس الأعلى لشؤون أرامكو السعودية خالد بن خليفة الملحم.

كما جرى التوقيع مع الشركاء المميزين (premium)، وهم شركة تطوير المربع ومثّلها في التوقيع الرئيس التنفيذي للمالية طارق المشرف، والناقل الرسمي للموسم الخطوط الجوية العربية السعودية، ووقع العقد ممثلًا لها رئيس التسويق في المجموعة خالد طاش.

وشركة التعاونية ومثّلها في التوقيع الرئيس التنفيذي د. عثمان القصبي.



الشركاء الاستراتيجيون

وفيما يتعلق بالشركاء الاستراتيجيين، وهم شركة التنفيذي التي مثّلها في توقيع العقد الرئيس التنفيذي جلبان الجلبان، وشركة لوسيد ومثّلها في توقيع العقد نائب الرئيس التنفيذي فيصل سلطان، ومطعم بيتزا مايسترو ومثّله في التوقيع الرئيس التنفيذي خالد العمران، وcheck app التطبيق الخاص بخدمات البروتوكول ومثّله في التوقيع المؤسس والرئيس التنفيذي عبدالله البكر.

الشركاء الرئيسيون

الشركاء الرئيسيون

وفيما يتعلق بالتوقيع مع الشركاء الرئيسيين، فجرى التوقيع مع كل من شركة بيبسي ومثّلها في توقيع العقد نائب الرئيس التنفيذي محمد الجميح، وشركة ليز ومثّلها الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في منطقة الشرق الأوسط أحمد الشيخ، وشركة دانكن ومثّلها في التوقيع الرئيس التنفيذي طارق العذل.

وشركة بدائل "دزرت" ومثّلها في توقيع العقد الرئيس التنفيذي تولغا سيزر، وشركة بنده ووقع العقد نائب رئيس مجلس إدارة شركة صافولا وعضو مجلس إدارة شركة بندة بندر العيسى، واتحاد ميار ومثّله رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الصالح، وتطبيق parket ومثّله رئيس مجلس الإدارة علي بن حسين بن عادي.



الشريك البيئي

وفيما يتعلق بالشريك البيئي للموسم، جرى التوقيع مع شركة سيرك التي مثّلها الرئيس التنفيذي للشركة م. زياد الشيحة.

أما شريك التواصل الاجتماعي، فجرى التوقيع مع تطبيق جاكو ومثّله في التوقيع الرئيس التنفيذي فهد الشدي.

وفي فئة الشركاء المشاركين في رعاية موسم الرياض، فجرى التوقيع مع شركة كودو ومثّلها رئيس مجلس الإدارة راكان الراشد.



رعاية بمليوني ريال

كما قدم موسم الرياض رعاية بقيمة مليوني ريال لجمعية حفظ النعمة التي مثّلها خلال التوقيع مع م. فيصل بافرط، الأمين العام للجمعية م. عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

كما وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عقد رعاية الموسم لنادي "تويستد مايندز" ممثلًا عنه الرئيس التنفيذي للنادي علي العبداللطيف.

ويُعد "موسم الرياض" فرصة كبرى للشركات لتحقيق أقصى درجات الانتشار في الأسواق العالمية والمحلية، بفضل الحضور الجماهيري الكبير الذي يشهده.

