جينيفر لوبيز تُعلق على إنفصالها: "أنا لا ابحث عن أي شخص"

جينيفر لوبيز تتحدث عن فيلمها الجديد Unstoppable

جينيفر لوبيز تستعيد ذكرياتها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:23 صباحاً - خلال لقاء للنجمةتحدثت عن العام الماضي من حياتها، والذي شهد إلغاء جولتها الموسيقية والتي كان مخطط لها وإنفصالها عن زوجها، كما تحدثت عن العمل على فيلمها الجديد “Unstoppable وأيضًا ألبومها الغنائي الجديد مؤكدة بأنها بخير وتهتم بعملها.وحول علاقتها العاطفية مع بن أفليك والتي حظيت بإهتمام إعلامي كبير وبشكل خاص في أغسطس الماضي حينما تقدمت جينيفر لوبيز بطلب الطلاق قالت بأنها تتطلع الآن إلى الأمام وليس إلى الخلف مؤكدة: "الآن أنا متحمسة عندما تقول أنك ستكون بمفردك نعم، أنا لا أبحث عن أي شخص لأن كل ما قمت به على مدار الـ 25 أو 30 عاما الماضية وعشت هذه المواقف الصعبة المختلفة ما الذي يمكنني فعله عندما أكون أنا فقط بمفردي".كما تحدثت جنيفير لوبيز خلال اللقاء عن مشاركتها في فيلم Unstoppable، والذي تقوم خلال أحداثه بتجسيد شخصية والدة الرياضي أنتوني روبلز والذي ولد بساق واحدة وأصبح مصارعًا بارعًا، وعن إستعدادها لتجسيد الشخصية قالت بأن حياتها التي عاشتها أثبتت كفائتها للتعامل مع الشعور بأنك كافي منذ أن كانت صغيرة جدا، مضيفة بأن هذا شيء لا تكتشفه لفترة طويلة لأنك لا تنظر إلى نفسك بهذه الطريقة.يُذكر أن من خلال مقطع فيديو تمت مشاركته على "X" لـ حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMA، استعادت جينيفر لوبيز بعضاً من أكثر تجاربها وذكرياتها التي لا تُنسى في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية بمناسبة مرور 50 عاماً على الحفل، وبدأت لوبيز بالتأمل في الذكرى السنوية المهمة وكيف اعتادت مشاهدة العرض عندما كانت طفلة صغيرة ذات أحلام كبيرة، حيث قالت: "إنه أمر لا يصدق، أليس كذلك؟ خمسون عاماً من حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية. أتذكر مشاهدتها في المنزل عندما كنت طفلة صغيرة"، ثم تذكرت ظهورها الأول في الحدث في عام 2001، وقالت ضاحكة بينما ظهرت لقطات من أدائها في ذلك العام على الشاشة: "لقد مر وقت طويل، لكن الطاقة في الغرفة كانت كهربائية للغاية".ومن بين اللقطات التي تذكرتها لوبيز هو فوزها بجائزة أفضل فنانة لاتينية في عام 2011. وقالت عن هذا التكريم: "الفوز بجائزة تم التصويت عليها من قبل المعجبين أمر خاص للغاية لأنها تأتي مباشرة من الأشخاص الذين تصنع لهم الموسيقى. إنها مجرد تجربة متواضعة".

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