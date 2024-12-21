الامارات | يقذف ابنته الرضيعة من النافذة خلال مشادة مع زوجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم على رجل في الصين بالسجن أربع سنوات بعد أن ألقى رضيعته (ستة أشهر) عن طريق الخطأ من نافذة شقتهم، ما أدى إلى وفاتها.

وحكمت محكمة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في غرب الصين مؤخراً على الأب، الملقب تشاو، بتهمة القتل غير العمد، كما ذكرت وكالة هونغ شينغ نيوز في الثامن الشهر الجاري.

وتشير التقارير إلى أن تشاو تناول بعض المشروب أثناء العشاء في الخارج مع زوجته وابنته، وعاد إلى المنزل في حالة سُكر. وتركت زوجته، الملقبة هوانغ، ابنتهما الباكية مع تشاو بينما كانت تقوم ببعض الأعمال المنزلية. وحينما تجاهل تشاو، الذي كان يستريح على الأريكة، صراخ الطفلة، عبرت هوانغ عن إحباطها من إهماله، ما دفعهما لمشادة.

وعندما بدأ الزوجان في الجدال، حمل تشاو الطفلة بين ذراعيه واقترب من نافذة شقتهما في الطابق السادس. ووفقاً للتقرير، أثناء محاولته هزها ذهاباً وإياباً لتهدئتها وسط الجدال مع الزوجة، ألقاها عن طريق الخطأ من النافذة بسبب «السكر والانفعال العاطفي»، مشيراً إلى أن «يديه أصبحتا زلقتين».

وهرعت الزوجة على الفور إلى الطابق السفلي لتجد ابنتها، التي كانت في غيبوبة في ذلك الوقت، حيث أُعلن عن وفاتها لاحقاً في المشفى. وحدد سبب الوفاة على أنه إصابة دماغية شديدة وصدمة ناتجة عن تلف أعضاء متعددة. وأبلغ المستشفى الشرطة بعد أن اتهمت الأم الزوج بإلقاء الطفلة من النافذة.

واتهم المدعي العام تشاو في البداية بالقتل، فيما شهدت الزوجة أن تشاو كان يشرب كل يوم تقريباً ولكنه كان يهتم بابنتهما، ويشتري لها مسحوق حليب عالي الجودة وغيره من الضروريات؛ حتى إنه اشترى لها لعبة في اليوم الذي توفيت فيه.

وقررت المحكمة في النهاية أن تشاو مذنب بالقتل غير العمد وليس القتل، وخلصت إلى أنه لم يكن لديه دافع للقتل وبذل جهوداً حقيقية لإنقاذ حياتها، حتى إنه خاطر بالقيادة تحت تأثير الكحول لنقلها إلى المستشفى بعد الحادث. وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات لإهماله الذي أدى إلى وفاة ابنته.