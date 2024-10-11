ياسمين رئيس تشارك في رمضان 2025 بـ قتل اختياري

ياسمين رئيس تصور فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

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"الفستان الأبيض" في مهرجان الجونة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:23 صباحاً - استقرت الفنانةعلى سيناريو مسلسل بعنوان "" مكّون من 15 حلقة وتأليف محمد السوري، وجاري التعاقد مع مخرج العمل الذي تخوض به ياسمين أولى بطولاتها المطلقة في، ويناقش المسلسل مشكلات الأمهات اللاتي يعانين مع أطفالهن المصابين بمتلازمة داون في إطار اجتماعي.وفي سياق متصل تواصل ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في أحد أعمالها السينمائية، فيلم "" الذي يحمعها بالفنانين كريم محمود عبدالعزيز، ودينا الشربيني، ويشارك في بطولته مريم الجندي، وحاتم صلاح وآخرون، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.يمكنكِ قراءة.. أربعة نجوم بأول بطولة مطلقة في دراما رمضان 2025كما تواصل ياسمين رئيس في نفس الوقت تصوير مسلسل "" الذي تتصدر بطولته ومقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، رانيا منصور، نادين، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة"، ويعد العمل الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة" الذي قدمته حنان مطاوع العام الماضي.وتشارك ياسمين رئيس في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، بفيلم "الفستان الأبيض" الذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والفيلم يشارك في بطولته أسماء جلال وأحمد خالد صالح، وتدور أحداثه عن عروس تُدعى وردة تبحث عن فستان أبيض في الليلة التي تسبق زفافها؛ مما يقودها لإعادة اكتشاف المدينة، وإعادة اكتشاف علاقتها بها.اقرأي أيضاً.. ياسمين رئيس بطلة 4 أعمال جديدة بعد الزواج.. فما القصة؟يذكر أن ياسمين رئيس تواجدت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"، والذي جسدت فيه شخصية شهرزاد، والعمل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد فتحي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».