توثيق عدادات المياه يشغل المجالس

أشغل توثيق عدادات المياه عن طريق توكلنا أو القنوات الرقمية مجالس الكثير من المواطنين تخوفا من انقطاع الخدمة عنهم، حيث واجه العديد من المستفيدين عدم ظهور رقم العداد عبر توكلنا أو قبول التوثيق عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه.

الكيفية الصحيحة

أوضح عبدالعزيز الفهد، أنه بعد الإعلان عن توثيق عدادات المياه أصبح الكثير من الأشخاص أثناء تواجدهم في الاستراحات والتجمعات يناقشون الكيفية الصحيحة لعملية توثيق عدادات المياه، مشيرا إلى أنه قام بالدخول عدة مرات على تطبيق توكلنا لكن دون جدوى، حيث لم يظهر له رقم العداد لتوثيقه، ما دفعه لزيارة مكتب خدمات عامة والذي أكد له أن رقم العداد لا يظهر عبر توكلنا، وعن طريق الموقع لم يتم قبول عملية التوثيق، فيما أوضح سمير الغامدي أنه منذ أن تم الإعلان عن توثيق عدادات المياه وهو يحاول من أجل إتمام الإجراء ولكنه فشل، مشيرا إلى أنه زار شركة المياه الوطنية التي أكدت له أن عملية التوثيق تكون إما عن طريق توكلنا أو القنوات الرقمية للشركة، مؤكدا أنه وبعد عناء استطاع التوثيق بعد الدخول على موقع الشركة.

تحديث البيانات

من جهتها أكدت شركة المياه الوطنية، أن خدمة توثيق العداد تستهدف فئة معينة لديهم عدادات غير موثقة، وتم عمل الخدمة للتكامل وتوثيق العدادات بهوياتهم، وفي حال لم يظهر أي عداد فهذا يعني أنه لا حاجة للتوثيق والعدادات موثقة مسبقا من قبل مقدمي الخدمات.

وعن طريقة التوثيق، أوضحت الشركة أنه بعد الدخول على التطبيق أو الموقع يظهر إشعار التوثيق في القنوات الرقمية، يتم اختيار تحديث البيانات ضمن الخدمات مع التأكيد على صحة البيانات ومعلومات العقار، وإذا كان العداد لا يتبع الشخص يختار لا يخصني، وإذا كان مالكًا سابقًا للعدادات يختار نقل ملكية العقار.

استمرارية الخدمة

أكدت شركة المياه الوطنية، أن التوثيق يتم من خلال خدمة توثيق العداد الخاص بالمستفيد الفعلي، كما يتم تحديد علاقته بالحساب سواء كان مالكا أو مستأجرا، وبذلك تضمن الشركة المستفيد الفعلي لإيصال فواتيره المرتبطة بحسابه تفاديا لتراكمها نتيجة عدم تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد، مشيرة إلى أن توثيق العدد يضمن استمرارية الخدمة وسهولة التواصل مع المالك أو المستفيد، ويتم التوثيق من خلال القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية أو توكلنا.

من هو المستفيد الفعلي ؟

- من يستفيد بصفة مباشرة من العداد حاليا سواء كان مالكا أو مستأجرا.

- إذا لم تظهر بيانات المستفيد يقوم بإضافة الحساب الخاص به.

- الضغط على أيقونة إضافة حساب الموجودة في الصفحة الرئيسية.

- عند اختيار المستفيد يتم إقرار تحمل المسؤولية المالية للعداد.

- العداد المشترك يكون التوثيق من قبل المالك.

المستندات المطلوبة

- إدخال رقم صك ملكية العقار.

- في حال عدم توفره يرفق الصك.

- المستأجر لا يحتاج لأي مستند.