باكستان ترد على تصريحات بشأن برنامجها الصاروخي

نفت وزارة الخارجية الباكستانية التصريحات التي أدلى بها مسؤول أمريكي رفيع، والتي زعم فيها أن برنامج الصواريخ الباليستية في باكستان يشكل تهديدًا للأمن الأمريكي. ووصف بيان الخارجية الباكستانية تلك التصريحات بأنها «مزاعم لا أساس لها من الصحة» و«تفتقر إلى العقلانية»، وأكدت أن هذه التصريحات تفتقر إلى أي دليل ملموس.

إنقاذ العقوبات

وفي الوقت نفسه، انتقدت باكستان العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على برنامجها الصاروخي، ووصفتها بأنها «تمييزية»، وتهدد السلام والأمن في المنطقة، وأشارت وزارة الخارجية إلى أن العقوبات سيكون لها «آثار خطيرة على الاستقرار الإستراتيجي في المنطقة وخارجها». كما تساءلت باكستان عن صحة الادعاءات الأمريكية بأن الشركات المستهدفة كانت متورطة في انتشار الأسلحة، مبدية شكوكها حول العقوبات السابقة، التي قالت إنها كانت «مبنية على شكوك وارتياب فقط، دون أي دليل ملموس».

أثارت الجدل

وكانت تصريحات المسؤول الأمريكي، جون فاينر، قد أثارت الجدل، حيث أكد أن تطوير باكستان لصواريخ باليستية طويلة المدى قد يؤدي إلى تهديد مباشر للأمن الأمريكي، هذا التصريح جاء في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان توترًا مستمرًا بسبب قضايا متعددة، أبرزها الحرب على الإرهاب، والعلاقات مع الصين، وملف الأسلحة النووية. وتسعى باكستان إلى تصعيد الرد على هذه المزاعم، مؤكدًة موقفها الرافض لأي تدخل في سياستها الدفاعية وأمنها الوطني.

أبرز الخلافات بين باكستان والولايات المتحدة:

01. برنامج الأسلحة النووية

- الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشأن البرنامج النووي الباكستاني وتوسع الأسلحة النووية في باكستان، في حين تؤكد باكستان حقها في الدفاع عن نفسها وأن الأسلحة النووية هي وسيلة ردع.

02. الحرب على الإرهاب

- الولايات المتحدة تتهم باكستان بدعم الجماعات المسلحة، بينما تنفي باكستان ذلك وتؤكد أنها تواجه تحديات كبيرة في محاربة الجماعات المتشددة على أراضيها.

03. العلاقات مع الصين

- الولايات المتحدة غير مرتاحة للعلاقات القوية بين باكستان والصين، خاصة في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي، حيث ترى واشنطن أن هذا التقارب يعزز من نفوذ بكين في المنطقة.

04. العمليات العسكرية في أفغانستان

- باكستان تتهم الولايات المتحدة بأنها فشلت في تحقيق استقرار أفغانستان بعد انسحابها، بينما ترى واشنطن أن باكستان لم تقدم الدعم الكافي في القضاء على عناصر طالبان في المنطقة الحدودية.

05. الدعم المالي والاقتصادي

- أمريكا قللت من مساعداتها المالية لباكستان في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب ما تعتبره واشنطن عدم التزام باكستان بالتعاون الكامل في مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى توتر العلاقات.

06. العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على باكستان بسبب تطويرها لصواريخ باليستية طويلة المدى، ما يزيد من التوتر بين البلدين.