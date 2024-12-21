مصر تدين حادث الدهس فى مدينة ماجدبورج الألمانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت مصر ، اليوم السبت ، حادث الدهس الذي وقع فى مدينة ماجدبورج الألمانية والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر ، في بيان اصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم ، على "تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب".

وارتفع عدد ضحايا هجوم الدهس الذي وقع أمس الجمعة في ماجدبورج إلى أربعة. وبحسب معلومات مصادر أمنية، فإن 41 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة، في حين ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية ووسائل إعلام أخرى أن إجمالي عدد المصابين يزيد عن 200 شخص.