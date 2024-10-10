شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط 5 عمليات لتهريب وترويج القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان تهريب 146 كيلو جراما من نبات القات المخدر في محافظة الدائر.

وجرى تسليمها إلى جهة الاختصاص.

وألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم نبات القات المخدر في محافظة الدائر.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 147 كيلوجرامًا من نبات القات.



وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 129 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.