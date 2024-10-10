شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة وزير الصحة باجتماعات مجلس التعاون في قطر والان نبدء بالتفاصيل

مجلس وزراء الصحة

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في الاجتماع العاشر لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، اليوم في العاصمة القطرية، برئاسة وزيرة الصحة العامة بدولة قطر حنان محمد الكواري رئيس الدورة الحالية، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ووزراء الصحة بدول المجلس.وناقش وزراء الصحة بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات واتخاذ القرارات؛ لتعزيز مكتسبات العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي، فاستكمالًا للجهود المشتركة لفحص العمالة الوافدة، وتحقيقًا للأهداف السامية لمجلس التعاون بتوحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية وتوحيد الإجراءات الصحية في المنافذ الحدودية بين دول المجلس، لتعزيز قدرة دول المجلس على رفع الاستجابة الشاملة للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة.كما ناقش المجتمعون رفع مستوى الوعي بين مواطني دول المجلس من خلال المدن الصحية ومراكز التسوق المعززة للصحة، وذلك من منطلق الإيمان التام بأهمية الممارسات الصحية التي تدعم المجتمع الخليجي الواعي.كما شارك وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في اجتماع مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الـ 87 في دولة قطر.وناقش وزراء الصحة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وجاءت مشاركة وزير الصحة في إطار التعاون الخليجي لتعزيز الصحة في دول مجلس التعاون، ودعم التعاون المشترك في مجال الصحة من أجل تنمية تقديم الخدمات الصحية، والعمل المشترك لتطوير منظومة القطاع الصحي في دول مجلس التعاون.