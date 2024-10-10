شكرا لقرائتكم خبر عن على معظم المناطق.. استمرار هطول الأمطار حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار حتى يوم الأحد المقبل على أجزاء من معظم المناطق، تتراوح بين أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة.

ويصاحب الأمطار رياح مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل أماكن هطول الأمطار الشرقية: الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة والجبيل والنعيرية والأحساء والعديد.

الرياض: عفيف والدوادمي والقويعية.

مكة المكرمة: الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والخرمة والموية وتربة ورنية.

المدينة المنورة: وادي الفرع والحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد.

الباحة: العقيق والباحة وبجرشي والمندق وقلوة وبني حسن والقرى والمخواة والحجرة وغامد الزناد.

وعسير: أحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة والبرك وأبها وخميس مشيط والمناص والمجاردة وتنومة وبارق ومحايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب وبلقرن وبيشة وتثليث وطريب والأمواه.

جازان: الريث وهروب والدائر والعيدابي وفيفاء والعارضة والحرث وصامطة والطوال والخوبة والدرب وجيزان وبيش وصبيا وضمد وأبو عريش وأحد المسارحة.

نجران: شرورة ونجران وخباش.

حائل: بقعاء وموقق وحائل والشنان وسميراء والغزالة والشملي والسليمي والحائط.

القصيم: بريدة وعنيزة وعقلة الصقور والنبهانية وضرية ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعيون الجواء والمذنب والشماسية والأسياح. رياح مثيرة للأتربة وتبلغ كمية الأمطار في المناطق التي تشهد أمطارًا خفيفة، من 1 – 4 ملم/ساعة، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة بينما تصل كمية الهطول في مناطق الأمطار المتوسطة من 5 – 9 ملم/ساعة، ويصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 60 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

أما مناطق الأمطار الغزيرة، فتبلغ كمية الهطول فيها 10 – 50 ملم/ساعة وأكثر، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية