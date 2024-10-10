شكرا لقرائتكم خبر عن زامبيا تسجل أول إصابة بجدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت زامبيا اليوم أول حالة إصابة بمرض جدري القردة، لكنها لم تكشف نوع السلالة.

وأفادت وزارة الصحة في زامبيا أنه جرى اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في زامبيا لمواطن تنزاني عمره 32 عامًا وصل إلى زامبيا في أوائل سبتمبر الماضي، وظهرت عليه أعراض، يتلقى العلاج في مركز صحي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أغسطس الماضي أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية للمرة الثانية خلال عامين، بعد انتقال سلالة جديدة من الفيروس من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول أفريقية مجاورة.

