الخليج اليوم .. عراقجي: أجريت في الرياض محادثات بناءة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد وصوله أمس إلى الرياض حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فضلا عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات كانت بناءة.

وقال في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، إنه أجرى مشاورات مفيدة وبناءة، تمحورت حول تطوير العلاقات الثنائية، وآخر تطورات المنطقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

"توسيع العلاقات"

كما أشار إلى أنه تطرق إلى أهمية التعاون من أجل وقف الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان، بالإضافة إلى تقديم الإغاثة للنازحين.

كذلك أكد أن إيران عازمة وجادة في توسيع العلاقات والتعاون مع السعودية في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة "إكس" أن عراقجي سيزور السعودية "تعزيزا لجهود إيران الدبلوماسية، والتنسيق مع دول المنطقة". وقال إن الزيارة ستركّز على وقف "العدوان الإسرائيلي، وتخفيف معاناة غزة ولبنان".

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني يوم الجمعة الماضي من بيروت أن بلاده "تدعم" مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشكل "متزامن".

ومنذ سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على مواقع عدة في لبنان، ما تسبّب بدمار وتهجير كبيرين، لتعلن مطلع الشهر الحالي بدء عمليات برية عند الحدود في جنوب لبنان.

في حين تترقّب المنطقة ردّ إسرائيل على هجوم صاروخي إيراني استهدفها قبل 10 أيام، إذ أطلقت إيران في الأول من أكتوبر، حوالي 200 صاروخ على إسرائيل في هجوم هو الثاني المعلن لها على إسرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 سبتمبر، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران أواخر يوليو.