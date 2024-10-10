 رزان جمّال تتصدر الترند بسبب مواقفها الإنسانية .. ما القصة؟

دعم مستمر

مواقف ومساهمات إنسانية لـ رزان جمّال

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أعمال فنية منتظَرة لـ رزان جمّال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية تصدر اسم النجمة اللبنانية البريطانيةترند محرك البحث الشهير غوغل وعناوين الصحف والمواقع العربية، وذلك عقب الإشادة التي حظيت بها من قبل الطفل هادي مقداد ، وذلك بسبب دعمها المستمر له منذ فترة تصويرهما حلقات مسلسل " الثمن" وحتى وقتنا هذا حيث ظلت داعمة له نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها هذا الطفل في وطنه بلبنان.وأجرى الطفل هادي مقداد حواراً بالفيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث عن الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان ، وخلال لقائه تطرق في حديثه عن علاقته القوية بالنجمة رزان جمال والتي لعبت دور والدته خلال أحداث مسلسل "الثمن" ، لافتاً إلى أنها أصبحت والدته الثانية خاصة بعد أن تركته والدته الحقيقية قبل أربع سنوات.وشدد الطفل هادي في حديثه على أن رزان جمّال تحرص بصورة مستمرة على التواصل معه يومياً، من خلال إرسال مجموعة من الرسائل والفيديوهات له حتى يتسنى لها معرفة أحواله في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان .جدير بالذكر ، أن للفنانة رزان جمّال العديد من المواقف والمساهمات الإنسانية، وعن مواقفها الانسانية نتذكر وقت الاحتفال بيوم ميلادها حيث قررت الاحتفال به بطريقة خاصة وفريدة من نوعها وبعيدة كل البعد عن الطرق التقليدية التي يتبعها المشاهير في احتفالاتهم بهذا اليوم، حيث فضّلت الاحتفال بامرأة أخرى، هي ضياء طبيخ، وهي أم لطفلين ومحارِبة قوية لـ مرض سرطان الثدي.وشاركت "رزان" متابعيها مجموعة صور عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" لهذه السيدة، وثّقت من خلالها المراحل العمرية التي مرّت بها مع أسرتها، متبوعةً بتعليق مؤثر للغاية: "بدي خصّص هيدا اليوم لدعم حالة بتهمني كتير. ساعدوني أجمع مساعدات لضياء، أمّ لولدين عم تحارب مرض سرطان الثدي وعندها صعوبات ماديّة. كلّ مساعدة حتّى ولو كانت بسيطة بتقدر تساهم بتغيير حياة ضياء. دعمكن بيعنيلي كتير".وأشارت "رزان" في تعليقها إلى أنها قد وضعت رابط التبرع لضياء على صفحتها؛ لتشجع متابعيها على المشاركة.أما عن مساهمتها الإنسانية ، فقد اختيرت من قبل مركز سرطان الأطفال في لبنان كسفيرة له لعام 2023 / 2024، وذلك بعدما تركته من صدى كبير عند الجمهور العربي بأدائها الصادق والمؤثر كأم للطفل إبراهيم (هادي مقداد) مريض السرطان في مسلسل الثمن، وكذلك نتيجة لدعمها الدائم لمرضى السرطان من الأطفال.يمكنكم قراءة .. رزان جمال في حوار خاص لـ"الخليج 365": دموعي في مسلسل "الثمن" كانت حقيقيةكما تستأنف تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman، الذي تشارك فيه كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها لايتا هول في الجزء الأول، والذي تصدّر مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على منصة نتفليكس وقت عرضه، وكذلك قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDB. وتشارك رزان في بطولة المسلسل مع: توم ستوريدج، جينا كولمان. وينضم إليهم كلٌّ من: رويري أوكونور، فريدي فوكس، كليف راسل، لورنس أوفراين، وبطل Game of Thrones جاك جليسونومن الأعمال المنتظر عرضها لـ رزان، فيلم "أسد أسود"، الذي تجسّد فيه البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان، والفيلم للمخرج العالمي محمد دياب الذي يشترك في تأليفه مع خالد وشيرين دياب. ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، وأحمد عبدالحميد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»