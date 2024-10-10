"شعار رسمي".. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة بشأن عبارة أكبر قلعة رياضية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، مفاجأة بشأن عبارة "أكبر قلعة رياضية في مصر"، بعد الجدل الذي أثير حولها في الفترة الماضية.

وقال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، في وقت سابق، إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، الأمر الذي لاقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "من الوارد أن تكون جملة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر شعار رسمي للنادي، لماذا لا؟، الاتحاد يطلق على نفسه سيد البلد، والمصري بلد الرجالة".

وأضاف: "والإسماعيلي برازيل مصر، والأهلي فوق الجميع، لماذا الاعتراض على الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر؟ هذا شعار مثل أي شعار لأي شركة".

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