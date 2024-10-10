شكرا لقرائتكم خبر عن شركات تأمين السيارات تسدد 35.6 مليار ريال أضرار الحوادث خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتل تأمين المركبات ثانياً في قطاع التأمين السعودي بعد التأمين الصحي، وذلك بحصة نسبتها 21.8% وبحجم أقساط مكتتبة قدره 14.3 مليار ريال في عام 2023 مرتفعاً بنسبة 38.2% مقارنة بالعام السابق.

وسجَل إجمالي المطالبات المدفوعة في تأمين المركبات ارتفاعاً بنسبة 5% حيث بلغ 8.6 مليار ريال عام 2023 مقابل 8.2 مليار ريال عام 2022، في حين سددت شركات التأمين مطالبات مدفوعة لحملة وثائق تأمين المركبات والمتضررين من الحوادث المرورية قدرها 35.6 مليار ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019- 2023).

جاء ذلك خلال الحملة الثالثة "أمّن تسلم" كمبادرة وطنية لرفع مستوى الوعي التأميني وتعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تغطية تأمينية

تستمر هذه الحملة التي تحمل شعار "وش تنتظر" خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، تهدف إلى إبراز أهمية التأمين كوسيلة فعالة للحماية من خسائر الحوادث المرورية وتوعية أصحاب المركبات بعدم الانتظار لحين وقوع الحوادث، وزيادة إدراكهم لخطورة قيادة المركبة في حال عدم وجود تغطية تأمينية سارية.

كما تشجع الحملة قائدي المركبات على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها شركة نجم وشركات التأمين سواءً عند شراء وثائق التأمين أو تجديدها، مثل خصم "أحقية" الذي يتيح لحملة الوثائق الاستفادة من خصم يصل إلى 60% من قيمة التأمين تقديراً لخلو السجل التأميني من الحوادث والمطالبات. استدامة الموارد

وأوضح الرئيس التنفيذي في نجم لخدمات التأمين محمد الشهري، أن الحملة الحالية لا تقتصر على رفع مستوى الثقافة التأمينية فحسب، بل تعزز أيضاً فهم المجتمع للدور الاستراتيجي الذي يلعبه التأمين في الحفاظ على استدامة الموارد، وتقليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن الخسائر غير المتوقعة، مشيراً إلى أن الحملة الثالثة "أمّن تسلم" تأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها الحملتان الأولى والثانية، حيث نواصل تعزيز الوعي بأهمية التأمين ودوره المحوري في حفظ حقوق حملة الوثائق والمتضررين من الحوادث المرورية.

وبين الشهري: التحول الذي يشهده قطاع التأمين على المركبات، بفضل تبني الابتكارات الرقمية، ساهم بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المركبات من حملة وثائق التأمين، لافتاً الانتباه إلى التحسين المستمر الذي تقوم به شركة نجم لتسهيل إجراءات معاينة الحوادث واختصار مدة إصدار تقارير تحديد المسؤولية مع بدء المرحلة التجريبية لخدمة المعاينة عن بعد لحماية أرواح وممتلكات مرتادي الطرق.

يذكر أن شركات التأمين توفر عدة خيارات لتأمين المركبات هي التأمين الشامل والتأمين ضد الغير (الإلزامي) وبرامج التأمين التي تجمع بينهما، بالإضافة إلى التوسعات والمزايا ذات القيمة المضافة وهي من الحلول التي توفر الأمان وراحة البال لقائدي المركبات وتحمي حقوق كافة الأطراف.