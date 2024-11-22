شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: تطور حرب الشائعات تتطلب المواجهة والوعى والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تطور حرب الشائعات أصبح خطيرا، نظرا للتنوع الكبير في أنواع الشائعات وأساليب إطلاقها وكذا معدلات ونوعيات الاستهداف مع الرصد الدقيق لمردود تلك الشائعات.

وأكد في تصريح لـ"الخليج 365" أن حرب الشائعات لها أهداف خطيره سياسيا واجتماعيا وتستهدف البلبلة مع التشكيك المتواصل لكل مايتم إنجازه، هذا بالإضافة إلى استهدافه لطبقات واسعه من المجتمع، مضيفا أن حرب الشائعات علي مصر مستمره لمحاولة النيل من استقرار الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا بل وتحاول هذه الشائعات إحداث بلبلة حول قدرة للتغلب على جزء كبير من الأزمة الاقتصادية التى أصابت العالم كله.

وأشار إلى أن محاولة استهداف طبقات معينة من المجتمع وإحداث حالة من البلبلة والقلق أصبح هدفا لهذه الشائعات، وتستخدم في ذللك كل الأساليب الإلكترونية المباشرة والغير مباشرة، مشددا أن مجابهه تلك الشائعات ورصدها لا تتحمله الدوله بمفردها ولكنها تحتاج وعي كل فرد وإدراك جيد لمستهدفات تلك الشائعات فى محاول للتشكيك في هدف وبرنامج الدولة لحماية المواطن المصرى والحفاظ على مكتسباته السياسية والاقتصادية.

