شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يشن غارات على مناطق فى الضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد التلفزيون اللبنانى، اليوم الجمعة، بشن الطيران الإسرائيلى غارة على محيط بلدة أرنون بمنطقة النبطية جنوبى لبنان.

وأشار التلفزيون اللبنانى إلى شن غارات أيضًا على حارة حريك ومنطقة الحدث بضاحية بيروت الجنوبية، مضيفا أنه شوهد صعود أعمدة الدخان إثر غارات للاحتلال على الضاحية الجنوبية.

وكان الجيش الإسرائيلى قد أصدر - في وقت سابق - أوامر إخلاء جديدة لمنطقتي الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفى وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلى أمراً بإخلاء 3 قرى فى جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولى.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى سكان قرى وبلدات "الطيبة، عدشيت القصير، دير سريان" بإخلاء منازلهم فوراً، مشدداً على حظر تحرك الأهالي جنوباً.