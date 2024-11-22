شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أنواع بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

العدوى البكتيرية خطر يهدد الملايين فى العالم ــ وخاصة عندما تكتسب البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية التي نستخدمها لعلاجها، وهذه المقاومة للأدوية هي التي تجعل أضراها بالغة.

ويتزامن الأسبوع الحالى مع أسبوع التوعية بمقاومة المضادات الحيوية خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر، و مقاومة المضادات الحيوية، تحدث عندما تتغير البكتيريا لمقاومة المضادات الحيوية التى كانت تستخدم لعلاجها بشكل فعال.



مقاومة المضادات الحيوية

تشير التقديرات إلى أن مقاومة المضادات الحيوية البكتيرية كانت مسئولة بشكل مباشر عن 1.27 مليون حالة وفاة عالميا في عام 2019، ويمكن أن ترتبط بما يصل إلى 4.95 مليون حالة وفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ( WHO ).

البكتيريا المقاومة للأدوية حسب تقرير موقع " betterhealth"، يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة وهى مثل السالمونيلا ، والشيجيلا ، والزائفة الزنجارية ، والمكورات العنقودية الذهبية.

كيف تصنف منظمة الصحة العالمية البكتيريا على أنها خطيرة

تقوم منظمة الصحة العالمية بمراقبة وتصنيف البكتيريا وفقًا لبيانات مختلفة:

معدلات الوفيات

معدل الإصابة (عدد الإصابات)

العبء الصحي غير المميت

اتجاه المقاومة

قابلية الانتقال

إمكانية الوقاية

قابلية العلاج

8 للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

1. كليبسيلا نيومونيا

الكليبسيلا هو نوع من البكتيريا الموجودة في الأمعاء والبراز البشري، يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي والتهابات مجرى الدم والتهابات الجروح أو مواقع الجراحة والتهاب السحايا إذا دخلت إلى الجهاز العصبي.

يمكن أن تتحول بكتيريا كليبسيلا الرئوية إلى ما يسمى بـ "البكتيريا الخارقة" في المستشفيات، حيث تنتشر بسرعة وتصبح مقاومة لمعظم العلاجات الدوائية المتاحة.

2. الإشريكية القولونية (E. coli)

توجد بكتيريا الإشريكية القولونية ( E. coli ) عادة في أمعاء البشر والحيوانات غير البشرية، معظم أنواع البكتيريا الإشريكية القولونية غير ضارة، لكن بعضها قد يسبب أمراضًا، بما في ذلك الإسهال والتهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي وتسمم الدم، تتمتع البكتيريا الإشريكية القولونية بمقاومة للجيل الثالث مضاد حيوي.

3. أسينيتوباكتر بوماني

تم تحديد المرضى الذين يبقون في المستشفى لفترة طويلة ولديهم جهاز مناعي ضعيف، أو الذين يبقون في المستشفى لأكثر من 90 يومًا، على أنهم معرضون لخطر كبير للإصابة بالعدوى.

4. بكتيريا السل

تسبب بكتيريا السل مرض السل، وهو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين وقد تكون مميتة، تعد البكتيريا السلية مقاومة للريفامبيسين - وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، مثل السل والجذام، أو المتفطرة الجذامية.

5. السالمونيلا التيفية

تسبب السالمونيلا التيفية حمى التيفوئيد، وهو مرض يهدد الحياة، ويصيب هذا المرض في الغالب الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من سوء الصرف الصحي ومصادر مياه وغذاء غير آمنة - مثل أجزاء من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

تشير تقديرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى أن هناك نحو 9 ملايين حالة إصابة بالتيفوئيد في مختلف أنحاء العالم سنويا.

وتقاوم السالمونيلا التيفية الفلوروكينولون ـ وهو مضاد حيوي واسع الطيف، وله مجموعة من الآثار الجانبية، وهو ما دفع وكالة الأدوية الأوروبية إلى تقييد استخدامه.

6. أنواع الشيجيلا

هناك أربعة أنواع من الشيجيلا، تسبب بكتيريا الشيجيلا الإسهال وآلام المعدة والحمى، تنتشر هذه البكتيريا عن طريق الطعام والماء الملوثين، وتقاوم بعض المضادات الحيوية.

7. إنتيروكوكس فاسيوم

تعيش البكتيريا المعوية البرازية في البكتيريا المعوية المعروفة أيضًا باسم الميكروبيوم. ويمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة للأشخاص المصابين بمرض السكري أو أمراض الكلى المزمنة.

يمكن أن تسبب البكتيريا المعوية عدوى مثل التهابات المسالك البولية والتهابات الجهاز العصبي، إذا دخلت أجزاء من الجسم خارج الأمعاء.

تعتبر البكتيريا المعوية مقاومة للفانكومايسين - وهو مضاد حيوي يستخدم أيضًا لعلاج الالتهابات التي تسببها بكتيريا المكورات العنقودية ، وهي أيضًا مقاومة للأدوية.

8. الزائفة الزنجارية

تؤدي البكتيريا الزائفة الزنجارية إلى التهابات في الدم والرئتين والمسالك البولية وأجزاء أخرى من الجسم، غالبًا بعد إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات.

تحمل عدوى الزائفة الزنجارية مخاطر محددة في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.