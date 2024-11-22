شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وتوزيع الجوائز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى دورته الـ45، التى أقيمت فى الفترة من 13 لـ22 نوفمبر الجارى بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمى، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما بمختلف قطاعتها.

ويشهد حفل ختام المهرجان إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ45، بمسابقات المهرجان المختلفة، ومن المقرر أن يذاع الحفل على الهواء حصريا على شاشة قناة DMC.

وكانت الدورة الـ 45 من المهرجان شهدت عرض ما يقرب من 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 على الاهتمام الكبير بفلسطين وكل ما يخص السينما الفلسطينية، إذ شهدت الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح"، بالإضافة إلى جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة.