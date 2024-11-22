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إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلى على مستشفى كمال عدوان

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:03 ص

قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، إن إسرائيل أعادت استهداف مستشفى كمال عدوان، شمالى قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 6 كوادر طبية، بينهم حالات خطيرة استدعت دخول العناية المركزة، فضلاً عن أضرار مادية.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم الإسرائيلى أدى إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى، وثقب خزانات المياه لتصبح المستشفى من غير أكسجين ومياه.

ولفتت الوزارة إلى وجود 80 مريض و8 حالات في العناية المركزة داخل المستشفى، منبهة أن الوضع الحالي ينذر بـ"الخطر الشديد" على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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