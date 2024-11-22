شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح تتجاوز 3 مليارات دولار خلال 8 أشهر عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من القمح منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى شهر أغسطس الماضى، والتى شهدت ارتفاعا ملموسا خلال تلك الفترة.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي الواردات المصرية من القمح بنحو 3 مليارات و119 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو ملياري و467 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 651 مليونا و916 ألف دولار.

وتأتي الزيادة المسجلة خلال الفترة المذكورة، بالتزامن مع الزيادة التي سجلتها واردات مصر من القمح في شهر أغسطس الماضي فقط، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 423 مليونا و722 ألف دولار، مقابل نحو 334 مليونا و499 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 88 مليونا و729 ألف دولار.

وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر أغسطس الماضي نحو 3.45 مليـار دولار، مقابل 3.72 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 7.2٪، وذلـك نتيجة انخفاض قيمة صادرات بعـض السـلع وأهــمها البترول الخام بنسبة 52.7٪، يليها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 0.1٪، ثم العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 10.4٪، وأخيرا الفواكه الطازجة بنسبـة 0.4%.

وفى المقابل ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 143.4%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 13.2٪، وبقول جافه بنسبة 47.7%.