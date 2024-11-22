وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ملزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والعام المقبل مصيري بهذا الشأن

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر الى ان "القرار الذي اتخذته وكالة الطاقة الذرية مهم لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية"، مؤكدا انه "يجب وقف السباق النووي الإيراني ولتحقيق ذلك يحتاج العالم لزيادة الضغوط على ايران".
وشدد ساعر على ان "إسرائيل ملزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والعام المقبل مصيري بهذا الشأن"، مضيفا :"سنعمل ضد ايران إذا واصلت السعي لامتلاك سلاح نووي".
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