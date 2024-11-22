شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على توفير الخدمات الرئيسية للمواطنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

عملت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، على تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية في مصر، بهدف تطوير تلك المناطق بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، والحد من الفقر، ورفع مستوى المعيشة، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا.

وحرصت المبادرة الوصول بجهودها لأقصى القرى المصرية في مختلف المحافظات، وهذا ما عمل عليه متطوعي المؤسسة علي كافة الأصعدة، نستعرض في السطور التالية آليات وصول مبادرة حياة كريمة إلى القرى المصرية.

من خلال هذه الجهود، تهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى خلق نقلة نوعية في مستوى الحياة في القرى المصرية، مما يساهم في تقليص الفجوة بين الريف والحضر وتحقيق العدالة الاجتماعية.



