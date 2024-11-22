شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضيف ميزة مكالمات الفيديو عالية الدقة وخاصية إزالة الضوضاء لـMessenger والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Meta، إضافة ميزة مكالمات الفيديو عالية الدقة وإزالة الضوضاء إلى تطبيق Messenger الخاص بها، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى مثل خلفيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في رفع مستواها إلى مستوى تطبيقات مكالمات الفيديو الشهيرة الأخرى على الهواتف الذكية.

يتم تمكين مكالمات الفيديو عالية الدقة افتراضيًا على شبكة Wi-Fi ولكن يمكن تشغيلها للمكالمات باستخدام خطة بيانات الهاتف المحمول في قائمة "إعدادات المكالمات" ، وستجد أيضًا خيارات لضبط إلغاء الضوضاء أو تبديل إخراج الصوت في مكالمتك، و تقول Meta إنها تمنح المستخدمين القدرة على ترك رسائل صوتية أو مرئية أيضًا.

وتحتوى تطبيقات مثل Google Meet وZoom وFaceTime على هذه الميزات بالفعل، لتجربتها داخل Messenger، اضغط فوق أيقونة التأثيرات في الشريط الجانبي للمكالمة، ووصف ما تريده في مربع المطالبة، وسيقوم Meta AI بإنشاء خلفية لك.

وقد كانت Meta تطرح إنشاء صور الذكاء الاصطناعي في أماكن أخرى، بما في ذلك في محادثات Messenger وعلى Facebook وInstagram.

أخيرًا، أضافت Meta ميزة الاتصال والرسائل بدون استخدام اليدين عبر المساعد الصوتي Siri من Apple ، وإذا قلت شيئًا مثل "استخدام Messenger" في النهاية عندما تطلب من Siri إجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية، فيجب أن يتم ذلك باستخدام تطبيق Meta بدلاً من أحد تطبيقات Apple المدمجة.