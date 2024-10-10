تكنولوجيا: تحديث جديد للبرامج الثابتة لسماعات Galaxy Buds3 و Buds3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلقت أحدث سماعات Galaxy Buds3 وBuds3 Pro المتطورة من سامسونج تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة. يتمثل إصدار البرنامج الثابت في R530XXU0AXJ1 لسماعات Buds3 العادية وR630XXU0AXJ لسماعات Buds3 Pro.

وعلى الرغم من أن سجل التغيير ليس وصفيًا للغاية، إلا أنه يذكر تحسينات في اتصال Bluetooth واستقرار الصوت.

من تجربة البعض مع Buds3 Pro، لم يتم ملاحظة أي مشكلات في الاتصال أو الصوت، مما يشير إلى أن التحديث قد يكون فعّالًا.

إذا لم تتلق تحديث البرنامج الثابت بعد، يمكنك التحقق منه يدويًا وتثبيته. لذا، تأكد من توصيل الشاحن وأن تبقى البطارية عند 80% على الأقل قبل البدء في عملية التحديث.

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