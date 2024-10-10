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شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتنمية شركات الاستزراع المائي عبر برنامج تدريبي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ المركز الوطني للثروة السمكية برنامج تدريبي عن بعد بعنوان "تنمية وتطوير شركات الاستزراع المائي" وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بالقصيم.
واستهدف البرنامج كوادر وزارة البيئة والمياة والزراعة المهتمين بهذا المجال وأصحاب المشاريع الناشئة في قطاع الاستزراع المائي، وهي تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يساهم فيها المركز في التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي، وتهدف الى مساعدة المتدربين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لأجل تعزيز وضمان النجاح المستدام في هذا القطاع.
أوضح المهندس رياض الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية أهمية تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمه التي تساعد في ضمان النمو المستدام لشركات الاستزراع المائي.
وأشار الى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم عبر البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ممكنات للمستثمرين منها تقديم دراسة جدوى فنية ومالية، ومخطط هندسي وتشغيلي، ودعم فني أثناء التشغيل، إضافة إلى تمويل المشروع من صندوق التنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن اهمية نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بالمركز ومدرب البرنامج التدريبي، إبراهيم المحزري، أن البرنامج يهدف إلى بيان أهمية شركات الاستزراع المائي ودورها في تحقيق الامن الغذائي وتنمية الاقتصاد.
أشار المحزري إلى أن هذا البرنامج يساهم في تعزيز فهم المتدربين فيما يتعلق بطرق استخدام النماذج التحليلية التي تساعد في تحديد المعوقات الداخلية والخارجية التي تؤثر على نمو الشركات، والتعرف على استراتيجيات النمو الداخلية والخارجية وكيفية تنفيذها.
كما يهدف البرنامج إلى تحديد فرص النمو في الأعمال وتقييمها وتطويرها، وتوضيح أهمية العلاقات والشراكات الاستراتيجية بالنسبة لشركات الاستزراع المائي التي تساعدها على اكتساب المعرفة والوصول الى الموارد وتحسين سلسلة الامداد وتقليل التكاليف.
واستهدف البرنامج كوادر وزارة البيئة والمياة والزراعة المهتمين بهذا المجال وأصحاب المشاريع الناشئة في قطاع الاستزراع المائي، وهي تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يساهم فيها المركز في التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي، وتهدف الى مساعدة المتدربين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لأجل تعزيز وضمان النجاح المستدام في هذا القطاع.
تعزيز المعرفة
أوضح المهندس رياض الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية أهمية تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمه التي تساعد في ضمان النمو المستدام لشركات الاستزراع المائي.
وأشار الى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم عبر البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ممكنات للمستثمرين منها تقديم دراسة جدوى فنية ومالية، ومخطط هندسي وتشغيلي، ودعم فني أثناء التشغيل، إضافة إلى تمويل المشروع من صندوق التنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن اهمية نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بالمركز ومدرب البرنامج التدريبي، إبراهيم المحزري، أن البرنامج يهدف إلى بيان أهمية شركات الاستزراع المائي ودورها في تحقيق الامن الغذائي وتنمية الاقتصاد.
معوقات داخلية وخارجية
أشار المحزري إلى أن هذا البرنامج يساهم في تعزيز فهم المتدربين فيما يتعلق بطرق استخدام النماذج التحليلية التي تساعد في تحديد المعوقات الداخلية والخارجية التي تؤثر على نمو الشركات، والتعرف على استراتيجيات النمو الداخلية والخارجية وكيفية تنفيذها.
كما يهدف البرنامج إلى تحديد فرص النمو في الأعمال وتقييمها وتطويرها، وتوضيح أهمية العلاقات والشراكات الاستراتيجية بالنسبة لشركات الاستزراع المائي التي تساعدها على اكتساب المعرفة والوصول الى الموارد وتحسين سلسلة الامداد وتقليل التكاليف.